«الهلال» يقدم 80 طناً من المساعدات للمكلا

المكلا (وام) قدمت الإمارات العربية المتحدة عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر اليمنية المحتاجة شرق المكلا بمحافظة حضرموت في إطار جهودها للتخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية. ووزعت فرق هيئة «الهلال الأحمر» 1000 سلة غذائية تزن حوالي 80 طناً استفاد منها 5 آلاف شخص من الأسر غير القادرة في الأحياء الشرقية من مديرية المكلا. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم وتخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة عن كاهلهم. وبلغ عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح»، 28 ألفاً و244 سلة غذائية بمعدل 2282 طناً و115.2 كيلو، استهدفت 141 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في حضرموت.

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