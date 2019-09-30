حمدوك يبحث مع ماكرون إنهاء القطيعة وملف الديون

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

يبحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم تطوير العلاقات الثنائية، كما يلتقي حمدوك بالمسؤولين في وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية الفرنسية، وسط توقعات بأن تحدث الزيارة اختراقاً مهماً في العلاقات بين البلدين، عقب قطيعة استمرت سنوات. وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن حمدوك سيبحث خلال زيارته لباريس ملف ديون بلاده، كما سيشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد زار الخرطوم في 16 من الشهر الجاري، ووقف على تطورات الأوضاع في السودان، وأبدى تطلع فرنسا للوقوف إلى جانب السودان في استكمال بناء مؤسسات الفترة الانتقالية، ودعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والديمقراطية. وفي تطور آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يشجع التحول في السودان، وأنه على استعداد لدعمه في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار.

وفي الوقت ذاته، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، عضو مجلس السيادة السوداني، في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أن القوات النظامية السودانية تقف بالمرصاد للمنفلتين، وشدد على ضرورة الابتعاد عن الفتن. وكشف حميدتي عن توجيهات صدرت للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالاستمرار في جمع السلاح ومحاربة الانفلات وملاحقة المجرمين، وقال: «التظاهرات يجب أن تحصل على إذن مسبق».

وأضاف أن حرية الرأي مهمة، لكن ليس بالفتنة والتخريب، وطالب حميدتي القبائل بجمع السلاح بشكل عاجل، ودعا إلى الوقوف مع التغيير ودعم الحكومة المدنية، مشدداً على ضرورة الرقابة على المواد المدعومة من الوقود والدقيق والسكر.

وفي هذه الأثناء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير انتهاء لجنة الترشيحات من تحديد أسماء المرشحين لمنصب وزراتي الثروة الحيوانية والبنى التحتية، وأنها سترفعها لرئيس الوزراء لدى عودته للخرطوم.

وتواصلت في مدينة العين السخنة بشرق القاهرة أمس، اجتماعات تحالف «نداء السودان»، ومازال الغموض يكتنف موضوع اختيار رئيس للتحالف خلفاً لرئيسه الحالي الصادق المهدي، في ظل ما تبديه الجبهة الثورية من رغبة أكيدة أن يكون الرئيس القادم لـ«نداء السودان» من بين قياداتها. وقرر «نداء، السودان» قبول استقالة الصادق المهدي من رئاسته، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار خليفة له، وأكد ضرورة تشكيل مفوضية السلام من أشخاص يؤمنون بقضية السلام، وضرورة الدفع بإجراءات بناء القواعد مؤتمر للسلام وإعادة هيكلة الجيش السوداني وعقد مؤتمر دستوري ومصالحات قبلية.

وقالت مصادر سودانية مطلعة حضرت الاجتماعات لـ «الاتحاد»، إن الأمور تمضي بسلاسة، وإن هناك نقاشاً حراً يدور بين قيادات قوى «نداء السودان»، للوصول إلى توافق حول ترتيبات المرحلة القادمة. وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنتين، إحداهما لبحث إعادة هيكلة التحالف، والثانية لإعداد دستور له.

ومن جانبه، قال ضحية سرير توتو القيادي بالجبهة الثورية لـ«الاتحاد»، إن أهم قرار اتخذته «الجبهة الثورية خلال اجتماعاتها في العين السخنة هو تأكيد موقفها بالبقاء جزءاً من «نداء السودان»، وهذا أمر مهم لعبور الفترة الانتقالية والاستعداد للانتخابات التي تعقبها بتطوير تحالفاتنا.

وأضاف أن اجتماعات العين السخنة ناقشت أيضاً تحديث «نداء السودان» الذي كان جزءاً من المعارضة، والآن أصبح في السلطة، وهو ما يحتاج إلى إصلاح وتحديث وتطوير، ليتواكب مع التطورات الجديدة في السودان، فضلاً عن توحيد الخطاب التفاوضي للجبهة الثورية استعداداً للمفاوضات مع الحكومة السودانية التي ستنطلق في 14 من الشهر المقبل.

وعلى صعيد آخر، أكد شريف محمد عثمان القيادي بالعمل الميداني في قوى الحرية والتغيير وبحزب المؤتمر السوداني أمس، تعرض منزله للرشق بعبوة «مولوتوف»، وأكد تعرض عدد آخر من منازل قيادات العمل الميداني للاعتداء بنفس الطريقة.

وفي غضون ذلك، دعا ناشطون سودانيون إلى ضرورة ملاحقة حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير وملاحقة قياداته. وقال الناشط السوداني هشام هباني، إنه يجب فتح بلاغات ضد أعوان النظام السابق وملاحقتهم في الخارج لإرجاعهم ومحاكمتهم. ودعا الناشط السوداني محمد مدني إلى حل المؤتمر الوطني ومحاكمة رموزه.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة جمارك مطار الخرطوم أمس، إحباطها لمحاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية كانت في طريقها إلى خارج السودان.