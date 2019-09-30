اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى من المستوطنين

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

قاد كل من وزير الزراعة في حكومة نتنياهو أوري آرائيل، والحاخام المتطرف يهودا غليك، أمس، اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات الجماعات المتطرفة، بمناسبة حلول الأعياد اليهودية. وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات، ونفذت خلالها جولات استفزازية، وسط تلقي المستوطنين شرحاً عن «الهيكل» المزعوم، ومحاولاتهم أداء طقوس تلمودية داخل باحاته، ودعا المتطرف غليك، المستوطنين إلى إقامة «الهيكل».

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على المصلين، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون، كما نصبت حواجز عسكرية داخل القدس القديمة ونشرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن دخول باحاته.

يذكر أن «جماعات الهيكل» المزعوم دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية «رأس السنة» العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء «جماعات الهيكل»، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.

في غضون ذلك كلفت «جماعات الهيكل» المتطرفة فناناً يهودياً بإعداد تصميم جذاب يصور مبنى الهيكل، وقد أقيم داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، مكان قبة الصخرة، مع إزالة كل مبانيه ومآذنه. ويأتي التصميم لاستخدامه كلوحة معايدة مركزية في عيد رأس السنة العبرية المقبل اليوم وغداً الثلاثاء.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك عدوانا فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية. وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في بيان، إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة لحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.

وشدد أبو الرب على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، وأن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل، لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لأنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية، ودعا قيادات القدس ومرجعياتها الوطنية والدينية لأن يكونوا في مقدّمة المرابطين بالأقصى والمدافعين عنه.

ودعت الحركة الإسلامية في بيت المقدس، المواطنين الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل إلى مزيد من الحشد والرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك، موضحة أن هذه الدعوة للرباط بالأقصى تهدف إلى تفويت الفرصة أمام الاحتلال لمخططه تثبيت واقع جديد وادّعاءات مزعومة في المسجد.

وأشارت إلى أن «الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى تأتي متزامنة مع الذكرى الـ 19 لانتفاضة الأقصى، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون يوم 28 أيلول 2000».

إلى ذلك، أغلق الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية، فيما أتاح للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون من الدخول إليه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان صدر عن الوزارة، «إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به، وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال».

وطالب أبو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

في السياق، فرضت قوات الاحتلال، إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، لمناسبة رأس السنة العبرية. وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين، بينهم قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده اعتقلوا 27 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

جمعية الصحفيين الإماراتية: العالم مطالب بوقف قمع قوات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين

طالبت جمعية الصحفيين الإماراتية المجتمع الدولي، والاتحادات الدولية والعربية للصحفيين، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته القمعية ضد الصحفيين الفلسطينيين، وإدانة هذه الانتهاكات الإجرامية المتواصلة بحق الإعلاميين الفلسطينيين العاملين تحت بطش الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين». كما طالبت الجمعية بالوقوف مع الحق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعن قضيته بالكلمة الحرة والتضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين ودعمهم بمختلف الطرق، لتعزيز قدراتهم لمواصلة عملهم وأداء واجبهم المهني، وضمان حصول الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم على التعويض الكامل عما لحق بهم من أذى وخطر حقيقيين.

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين حداً لا يوصف، وتراوحت ما بين قتل، سواء بالقذائف، أو الرصاص، واعتداء، وضرب بالهراوات، وإغلاق مؤسسات إعلامية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض، في غزة، والقدس، وفي بقية المناطق المحتلة التي كان لها نصيب من هذه الجرائم.

وطبقاً لإحصاءات رسمية، فإنه منذ العام 2000 وحتى اليوم استشهد 48 صحفياً فلسطينياً وأصيب المئات، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال 23، من الضفة الغربية، وقطاع غزة.. وأصيب أكثر من 400 صحفي بالرصاص الحي، واعتقل 120 آخرون.