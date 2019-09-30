شرطة مكة: استشهاد الفغم بإطلاق النار من صديقه

جدة (واس)

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم أول أمس السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم)، و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وعلى الفور نعى عدد كبير من السعوديين اللواء الفغم، وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر «هاشتاج» عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على «تويتر» خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.

ونعى مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، وفاة الفغم، عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر: «اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك ـ إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الفغم بتغريدة على تويتر قائلاً: «الله يرحمك يابطل.عشرة سنين لم أر منك إلا كل خير وإخلاص. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض. رحمك الله رحمك الله يا أبوعبدالله. الحمدالله على قضائه وقدره. غير مستوعب أني لن أراك بعد اليوم!»

حريق في محطة قطار الحرمين بجدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية نقل 5 مصابين للمستشفى إثر حريق محطة قطار الحرمين في مدينة جدة. وذكرت الإمارة أن 16 فرقة طبية من جهات عدة عملت في موقع الحريق.

وأكدت في تغريدات على «تويتر» إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المسافرين. وأكد مشروع قطار الحرمين، في بيان، أمس، نشوب حريق في محطة القطار بحي السليمانية في جدة. واندلع الحريق في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية، وبذل الدفاع المدني جهوداً للسيطرة على الحريق. وأوضحت إمارة مكة أن ألسنة اللهب أمسكت في البداية بسقف المحطة.

يذكر أن خط السكك الحديدية لقطار الحرمين يقطع مسافة 450 كيلومتراً ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.