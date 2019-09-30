مليونا أفغاني صوتوا في انتخابات الرئاسة

كابول (وكالات)

قال مسؤول في مفوضية الانتخابات بأفغانستان، أمس، طالباً ألا ينشر اسمه، إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن أكثر من مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الأول. وكان عدد الناخبين المسجلين قبل الانتخابات 9.67 مليون ناخب، وهي الرابعة منذ هزيمة طالبان في عام 2001.

وقال مسؤول أمس، إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يُقدر بما يربو قليلاً على مليوني ناخب أي نحو 20 بالمئة من الناخبين المسجلة أسماؤهم.

وكان زهاء سبعة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2014.

وضمنت الإجراءات الأمنية المشددة إجراء الانتخابات في جو من الهدوء النسبي، أمس الأول، لكن عدداً من الهجمات الصغيرة وضعف الإقبال على التصويت والشكوى من نظام الاقتراع أثار مخاوف من أن نتيجة غير واضحة يمكن أن تدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى.

وقال توماس روتيج وجيلينا بجيليكا من شبكة محللي أفغانستان «يبدو أن الإقبال انخفض ليس فقط بسبب تهديدات طالبان بل لتراجع اهتمام الناخبين أيضاً». وهاجم مقاتلو طالبان عدداً من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من البلاد لعرقلة الانتخابات لكن إجراءات الأمن المشددة حالت دون وقوع أعمال عنف واسعة.

ووفقاً لشبكة محللي أفغانستان، نفذ المتشددون ما يزيد على 400 هجوم معظمها على نطاق ضيق.

وقالت متحدثة باسم حاكم إقليم باروان، إن حركة طالبان خطفت 8 من موظفي مفوضية الانتخابات في منطقة شينواري بوسط الإقليم مساء السبت. وقالت وزارة الداخلية، إن شرطيين اثنين ومدنياً قتلوا وأصيب 37 شخصاً بهجمات نفذتها طالبان.

وهناك 9.67 مليون أفغاني لهم حق الاقتراع مما يعني أن ناخباً من كل خمسة أدلى بصوته.

ومن غير المتوقع أن تظهر النتائج الأولية قبل يوم 19 أكتوبر ولن تظهر النتائج النهائية قبل 7 نوفمبر.