البابا: مساعدة المهاجرين «واجب أخلاقي»

الفاتيكان (د ب أ)
قال البابا فرنسيس الأول بابا الكنيسة الكاثوليكية، في قداس خاص، أمس، إن المسيحيين عليهم «واجب أخلاقي»، يتمثل في مساعدة المهاجرين واللاجئين، وغيرهم من الأشخاص المضطهدين. وتدفق الآلاف من المهاجرين إلى ساحة القديس بطرس، حيث ترأس البابا فرنسيس قداساً متعدد اللغات، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، وهي مناسبة كاثوليكية.
وقال البابا فرنسيس: «الرب يهتم بشكل خاص بالمغتربين والأرامل والأيتام، لأنهم بلا حقوق ومستبعدون ومهمشون».
وأضاف: «هذه الرعاية بدافع المحبة للأقل حظاً مطلوبة بالمثل، كواجب أخلاقي، من كل من ينتمون لشعبه».
وقال إن المسيحيين: «لا يمكن أن يكونوا غير مبالين بمأساة أشكال الفقر القديمة والجديدة»، ويجب أن «يلتزموا التزاماً راسخاً ببناء عالم أكثر عدلاً».
وأضاف البابا، منتقداً أيضاً نفاق تجارة الأسلحة العالمية: «هذه حقيقة مؤلمة: هذا العالم يزداد نخبوية وقسوة تجاه المنبوذين».
وقال: «الحروب تؤثر فقط على بعض مناطق العالم، لكن أسلحة الحرب يتم إنتاجها وبيعها في مناطق أخرى، لا ترغب بعد ذلك في استقبال اللاجئين الناشئين عن هذه الصراعات».
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