الإمارات وتركمانستان تؤكدان تعزيز التعاون المشترك

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات وتركمانستان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياسية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين. فيما أشاد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان خلال اللقاء الذي عقد بحضور لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واختتمت الإمارات اليوم السادس من مشاركتها في الدورة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأمم المتحدة والوفود الرسمية لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية الرئيسة. وافتتح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي ترأسته الدولة هذا العام، حيث ناقشت الدول الأعضاء عدداً من المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب التحديات المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي. وأكد معاليه خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات على مواصلة الحوار البناء مع الدول الأعضاء لوضع برامج تعاونية تعزز مصالح أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. كما حضر قرقاش اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى حول السودان لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الحالية. والتقى بعدها مع نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة، وأكدا على الالتزام المشترك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في السودان.

واجتمع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، مع يلديز بولاك- بيغل وزيرة خارجية جمهورية سورينام، ووقعا اتفاقية بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات. كما التقى الصايغ بمعالي تيتي أنطونيو، وزير الدولة للشؤون الخارجية في أنغولا ومعالي دينيس موزس وزير خارجية ترينيداد وتوباغو ومعالي دامدين تسوغتباتار وزير خارجية منغوليا ومعالي رالف ريجنيانو وزير خارجية جمهورية فانواتو. فيما عقد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي اجتماعاً ثنائياً مع معالي جان شاريه نائب رئيس وزراء كندا السابق رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق، الذي رافقه وفد من رجال الأعمال والمسؤولين الدبلوماسيين، واستعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام السياسي والاقتصادي المشترك.

من جهتها، ألقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع كلمة في فعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 والتغطية الصحية الشاملة لمناقشة كيفية إحراز تقدم في تحسين صحة الملايين من الناس عن طريق زيادة العمر المتوقع، والحد من نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية الرئيسة.