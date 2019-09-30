عبد المهدي يؤكد تمسكه باستبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب

هدى جاسم ( بغداد )

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تمسكه بقرار استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب، الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش. وقال رئيس الوزراء العراقي: «لا تراجع عن قرارنا.. والعسكري عليه تنفيذ الأوامر»، معتبراً أن «الساعدي يخطئ بنقل الأمر إلى الإعلام». وأضاف: «الضابط لا يختار موقعه، وإنما يؤمر وينفذ، وذلك تعليقاً على رفض الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب، إحالته إلى أمرة وزارة الدفاع». وأثار قرار عبد المهدي غضباً في الشارع العراقي، على مدى اليومين الماضيين، وسط علامات استفهام عن أسباب القرار.

وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قد كشف عن صدور قرار بنقله من منصبه كقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع، فيما أشار إلى أن هذا القرار، الذي اعتبره «إهانة» له، جاء بطلب تقدم به رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي، إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

على صعيد آخر، أكد ناشطون من محافظة نينوى، أن قيادة عمليات المحافظة منعتهم من إزاحة الستار عن تمثال للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. وكان من المقرر أن يزاح الستار عن تمثال الساعدي، العام الماضي، في إحدى ساحات الجانب الأيسر من مدينة الموصل، لكن الحفل أُلغيَ وتأجل لأسباب مجهولة.