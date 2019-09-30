السعودية والبحرين: نؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة، الرياض (الاتحاد)

نجح الأمن المصري في القضاء على 15 إرهابياً في العريش بشمال سيناء خلال مداهمة بؤرة للتكفيريين. وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان أمس، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بـ«حي الحوص» في نطاق منطقة العبور، التابع لدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وذكرت الداخلية المصرية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، فلقوا مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على تسع بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، بالإضافة لحزام ناسف.

وفي هذا الإطار، أكدت السعودية والبحرين تأييدهما للجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب. فقد عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء. وأكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي الإطار نفسه، أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة. وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخراً من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.