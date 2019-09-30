تونس: نتيجة الاستئناف على طعون النتائج الأولية للرئاسية اليوم

ساسي جبيل (تونس) أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، أن مسار التقاضي بخصوص نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سينتهي اليوم، الاثنين، بصدور الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاستئناف الخمسة التي سجلتها، بعد تعيين جلسة للتصريح بكافة الأحكام في هذا التاريخ.

وأكد الناطق الرسمي للمحكمة عماد الغابري، أمس الأحد، في تصريح صحفي، أن 5 مترشحين وهم ناجي جلول ويوسف الشاهد وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي وحاتم بولبيار كانوا قد طعنوا استئنافياً في قرار المحكمة الإدارية بعد رفضها الطعون التي تقدم بها عدد من المترشحين في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي تراوحت في الطور الأول بين الرفض شكلاً والقبول شكلاً مع الرفض أصلاً وإقرار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة في 17 سبتمبر الجاري.

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