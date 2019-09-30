كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً الإثنين.. استئناف اجتماعات "سد النهضة" بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ يوم غد الاثنين، اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث موضوع "سد النهضة"، حيث تم تكوين اللجنة تنفيذا لتوجيهات رؤساء الدول الثلاث.

وأعرب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، خضر محمد قسم السيد، وفقاً لصحيفة "باج نيوز" السودانية، عن ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاثة، موضحا أنه من المقرر مناقشة مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية بشأن السد.

وأعلن قسم السيد أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج بلقاء لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال الرابع والخامس من أكتوبر، لاعتماد نتائج هذا الاجتماع.

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