الحرب على “البال”.. حجز أكياس تضم 2.5 أطنان من الملابس

تمكنت عناصر من الوحدة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في أكادير، أول أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الرخيصة، وذلك في مدخل مدينة أكادير.
وعلم لدى مصدر مسؤول في المديرية الجهوية أن هذه الكمية من الملابس المهربة، كانت مخبأة على متن شاحنة لنقل البضائع قادمة من مدينة مراكش .
وأوضح المصدر نفسه أن المهربين استعملوا أكياسا فارغة للتستر عن نقل البضاعة المهربة، التي بلغ وزنها 2 ر 5 أطنان.
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