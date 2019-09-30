لثالث مرة في تاريخ المسابقة.. فريقان مغربيان في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

نجح فريقا الوداد والرجاء البيضاويين، في التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوزهما في الدور الأول، كل من نواذيبو الموريتاني، والنصر الليبي على الترتيب.

ويعد تأهل الفريقين الأحمر والأخضر، إلى مرحلة المجموعات، الثالث في تاريخ المسابقة القارية، الذي يشهد تواجد ناديين مغربيين في هذا الدور.

وكانت نسخة 2011، شاهدة على أول ظهور لفريقين من المغرب في دور مجموعات “تشامبيونسليغ”، في النظام القديم المتضمن لمجموعتين في ربع النهائي، والذي عرف تواجد الوداد والرجاء.

وشهدت دورة 2018، ظهور كرة القدم الوطنية، بناديين في دور المجموعات لدوري الأبطال، والأول بنظام المسابقة الجديد، القائم على توزيع الفرق على أربع مجموعات خلال ثمن نهائي، حيث مثل المغرب كل من الوداد والدفاع الحسني الجديدي.

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لتمثل النسخة الحالية، ثالث حضور مغربي بفريقين في مجموعات دوري الأبطال، والثاني الذي يتشارك فيه قطبي العاصمة الاقتصادية للمملكة، الوداد والرجاء.

ويخوض الرجاء دور المجموعات للمرة السابعة في تاريخه، والأولى بنظام المسابقة الجديد، بينما يتواجد الوداد لسادس مرة، والخامسة في النظام الجديد.