والد التلميذ المتهم بتحريف النشيد الوطني: أريد أن يتعلم ابني ويخدم بلده..خلوق ومجتهد فلا تشردوه!- فيديو

تصوير- يونس ميموني

خرج والد التلميذ أسامة، المتهم بـ”الإساءة” للنشيد الوطني في القصر الكبير، بمناشدة، لإنقاذ ابنه من “الطرد والمتابعة القضائية والتشرد”.

وقال الأب في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، إن ولده ليس مشاغبا، إذ قال “ولدي ماشي مشاغب، وقرايته وسلوكه مزيانين”.

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الأب، الذي تكلم بحرقة وخوف على ابنه، استعاد تفاصيل رعب اللحظة التي وصله فيها خبر نقل ابنه إلى قسم الشرطة، مشددا على حسن سلوك العائلة والابن، حيث قال “أنا ولدي مايقولش هاد الكلام ولدي مربي ويبحثو عليه في كل المدارس لي قرا فيها”، معبرا عن خوفه من “ضياع مستقبل ابنه بسبب هذه المتابعة”.

وقال المتحدث “حنا ناس دراوش وخايف على المستقبل ديال ولدي خاصو حتى هو يخدم ويقرا وحتى حنا فينا حب الوطن”.