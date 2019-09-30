الأوقاف تعلن غدا الإثنين فاتح صفر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1441 هـ هو يوم غد الإثنين 30 شتنبر 2019. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1441 هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 محرم 1441 هـ موافق 29 شتنبر 2019م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

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