كأس “كاف”.. بارادو الجزائري يقصي الصفاقسي التونسي

فجر فريق أتليتيكو بارادو الجزائري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أقصى الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، من دور 32 (1) لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وتأهل الفريق الجزائري، بعد أن أجبر مضيفه الصفاقسي، على التعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الطيب المهيري، في مدينة صفاقس التونسية.

واستفاد بارادو من نتيجة مواجهة الذهاب، التي حسمها لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 5 يوليوز، بالجزائر، قبل أسبوعين.

وودع بذلك الصفاقسي الكأس القارية مبكرا، علما أنه يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، بواقع ثلاثة ألقاب، كما بلغ نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يقصيه نهضة بركان، الذي خسر اللقب ضد الزمالك المصري.