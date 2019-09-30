إضرابُ المدارس في سخنين الثلاثاء بالذكرى الـ19 لهبّة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطّلّاب في مدينة سخنين، مساء الأحد، الإضراب العامّ في جميع مدارس وروضات وبساتين المدينة، يوم الثلاثاء المُقبل، والذي يُصادف الذكرى الـ19 لهبّة القدس والأقصى، مؤكدةً أن الإضراب لا يشمل الحضانات والتّعليم الخاصّ.

وقالت اللجنة إن الإضراب جاء "إيمانا بأنّه يوم تاريخيّ ومفصليّ ويوم مقدّس في تاريخ الجماهير العربيّة وواجب وطنيّ"، داعيةً "جمهور الطّلّاب، والهيئات التّدريسية والجماهير العربية، للمشاركة في فعاليّات ذكرى هة القدس والأقصى".

وشدّدت اللجنة على ضرورة "المشاركة في المظاهرة الساعة الواحدة ظهرا، من جانب جامع النور يوم الثلاثاء في سخنين".

ودعت اللجنة "رئيس البلدية، صفوت أبو ريا، وبلدية سخنين بالإعلان (أنه) يوم وطني وإعلان الإضراب في جميع المؤسسات التابعة لبلدية سخنين ليتسنى للجميع المشاركة في المظاهرة في سخنين والمشاركة في المظاهرة القطريّة المركزيّة في كفر كنا الساعة الرابعة عصرا".

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وكانت بلدية سخنين، واللجنة الشعبية في المدينة، قد أعلنتا، السبت، إتمام التحضير للذكرى الـ19 للهبة التي تأتي يوم الثلاثاء المُقبل، حسبما أعلنتا في بيان، جاء عقِب اجتماعٍ بينهما.

ودعا أبو ريا، إلى إحياء الذكرى والالتزام بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية، والمشاركة الفاعلة في المسيرة المركزية في كفر كنا يوم الثلاثاء.

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