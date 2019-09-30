الارشيف / اخبار العالم

العراق تكشف تفاصيل تعرض سفارتها بالبرازيل لعمية سطو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تكشف تفاصيل تعرض سفارتها بالبرازيل لعمية سطو والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، تعرض السفارة العراقية في البرازيل الخميس الماضي، لعملية سطو.

وأوضح الصحاف لموقع "روسيا اليوم" أنه لم تتم سرقة أي وثائق رسمية أو مقتنيات مهمة من داخل السفارة، أو أي مبلغ مالي خلال السطو، و"إنما فقط بعض الوثائق الشخصية لأحد الموظفين العاملين في السفارة".

Advertisements

وأضاف أن "بعض الأبواب الداخلية تعرضت للكسر، وأبلغنا السلطات في البرازيل بما حدث، وسلمناهم تسجيل الفيديو"، متابعاً "أبلغونا بأنهم سيكونوا جادين في التحقيق وإعلان النتائج".

وأشار الصحاف إلى أن "وثائق السفارة مؤمنة بشكل كامل، وعمل السفارة استؤنف بشكل طبيعي"، مبيناً أن "السلطات البرازيلية أمنت الموقع المحيط في السفارة".

وتابع أن "الشرطة بدأت بالتحري والتفتيش وما زالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق تكشف تفاصيل تعرض سفارتها بالبرازيل لعمية سطو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا