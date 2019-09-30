شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تكشف تفاصيل تعرض سفارتها بالبرازيل لعمية سطو والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، تعرض السفارة العراقية في البرازيل الخميس الماضي، لعملية سطو.

وأوضح الصحاف لموقع "روسيا اليوم" أنه لم تتم سرقة أي وثائق رسمية أو مقتنيات مهمة من داخل السفارة، أو أي مبلغ مالي خلال السطو، و"إنما فقط بعض الوثائق الشخصية لأحد الموظفين العاملين في السفارة".

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وأضاف أن "بعض الأبواب الداخلية تعرضت للكسر، وأبلغنا السلطات في البرازيل بما حدث، وسلمناهم تسجيل الفيديو"، متابعاً "أبلغونا بأنهم سيكونوا جادين في التحقيق وإعلان النتائج".

وأشار الصحاف إلى أن "وثائق السفارة مؤمنة بشكل كامل، وعمل السفارة استؤنف بشكل طبيعي"، مبيناً أن "السلطات البرازيلية أمنت الموقع المحيط في السفارة".

وتابع أن "الشرطة بدأت بالتحري والتفتيش وما زالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".