شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان المغربي يؤكد إصابة الملك بفيروس حاد والان مع التفاصيل

كشف الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، في بيان له أن العاهل المغربي الملك محمد السادس لن يستطع حضور مراسم تأبيين الرئيس الفرنسي الراحل "جاك شيراك"، وذلك بسبب مرض فيروسي حاد في الرئتين مما أدي إلي إصابتهما بالإلتهاب المزمن، ولذلك فقد أوصى الطبيب الخاص بالملك المغربي بفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وفي بيان نادر حول صحة العاهل المغربي البالغ من العمر 56 عاما والذي خضع لجراحة في القلب العام الماضي، قال الديوان الملكي إن الملك لن يتمكن من حضور مراسم تأبين شيراك، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن 86 عاما، حسب "رويترز".

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وقال البيان إن العاهل المغربي "تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد... ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

وخلف الملك محمد السادس والده الراحل الملك الحسن الثاني بعد وفاته بأزمة قلبية عام 1999.

ويمثل الملك محمد السادس السلطة العليا في المغرب. ونقل بعض سلطاته لحكومة مدنية ضمن إصلاحات بعد احتجاجات "الربيع العربي" ولكن لا يزال من سلطته إقالة الوزراء وقام بذلك بعد احتجاجات منطقة الريف.