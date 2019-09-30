تعرف على تطورات حالة الطقس بمكة المكرمة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 طقس مكة المكرمة كتب الخليج 365 ـ متابعات حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على مكة المكرمة.

Advertisements وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس ستستمر حتى الرابعة صباح غدًا الاثنين. وشهدت مكة المكرمة، هطول أمطارًا غزيرة اليوم الأحد، فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

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