السيسي يؤكد حرصه على دعم محدودي الدخل

الأحد 29 سبتمبر 2019

عبد الفتاح السيسي

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشف الحساب الرسمي للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" عبر الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن متابعة الرئيس المباشرة لإجراءات تنقية البطاقات التموينية في مصر في إطار حرصه علي دعم محدودي الدخل الذين تأثروا ببعض الإجراءات.



وقال الرئيس المصري: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".

وتابع: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".