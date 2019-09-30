شكرا لقرائتكم جديد "الطفلة جنى".. الجدة إلى الجنايات بعد تقرير صادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر، بإحالة صفاء عبدالفتاح عبد اللطيف، الجدة قتلت حفيدتها جنى جراء التعذيب، وأيضا عذّبت حفيدتها الثانية أماني أخت جنى إلى محكمة الجنايات.

في التفاصيل، نسبت النيابة للجدة اتهامات بتعذيب الطفلتين جنى محمد سمير وشقيقتها أماني سمير، وإحداث إصابات أدت لوفاة الأولى.

أم لا تبصر

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية شمال مصر بوصول الطفلة جنى محمد سمير إلى المستشفى مصابة إصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق كثيرة، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة - قبل وفاتها - والتي أقرت بقيام جدتها بذلك.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف حضانتهما لفقدان والدتهما البصر.

علامات التعذيب على جسد الطفلة أماني أخت جنى

أيضا استمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلتين وشهود للواقعة، الذين أكدوا جميعهم على دأب الجدة المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها جنى محمد سمير، ولتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني، وأكدت تقاريرهم إصابة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق حساسة من الجسم، وكدمات ملتفة حول کاحلها الأيمن ورسغها نتيجة تقييدها بقوة.

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كذلك أكد الطب الشرعي أن تلك الإصابات جرت خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب، وأن وفاتها تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها.

من جهة ثانية، أثبت الطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية أماني بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع حساسة من جسدها، وكدمات بأنحاء مختلفة. وأكد أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق ما قررت به المجني عليها.

"لتربيهما"

واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء البدني لهما كان لتربيتهما.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية.

الطفلة أماني ووالدها

وحققت النيابة العامة فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين، ونفت التحقيقات صحة ما أثير، إذ أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرض أيهما لأي اعتداءات جنسية.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت صباح السبت، وفاة الطفلة جنى محمد سمير متأثرة بتعرضها للتعذيب على يد جدتها وبتر ساقها، وهي الواقعة التي أشعلت مواقع التواصل في مصر، حيث طالب المغردون بإعدام الجدة، وتوفير أقصى رعاية ممكنة للطفلة الثانية أماني، ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.