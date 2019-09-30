الموجز
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة إلى محدودي الدخل، وذلك في منشور على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد.
وأكد السيسي على متابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال الرئيس في منشوره: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
وأضاف: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطمئن محدودي الدخل: أتابع بنفسي تنقية البطاقات التموينية وأتفهم مواقف المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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