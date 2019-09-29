شكرا لقرائتكم غراهام: قلت للرئيس اجعل إيران تدفع الثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السيناتور ليندسي غراهام أنه طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل إيران تدفع ثمن ما تفعل، وقال: "قلت للرئيس دونالد ترمب بأن عليه أن يجعل إيران تدفع الثمن، قلت له: لقد قمت برد محسوب بعد إسقاط الدرونز ولم ينفع معها وهي الآن جامحة ويجب أن تعيدهم لمكانهم".

وقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة "سي بي إس"، إن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون استطاع أن يدافع عن نفسه، وقاد البلاد بنفس الوقت عندما كان يواجه نفس الوضع".

مصمم على ردع إيران عسكريا

يشار إلى أن صحيفة "ذا هيل The Hill" الأميركية كانت كشفت عن تلقي أعضاء من الكونغرس إحاطات سرية الأربعاء الماضي، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترمب باللوم فيها على طهران.

Advertisements

وقال أعضاء من مجلس الشيوخ إن الإحاطة التي أجريت في مجلس الشيوخ قدمها مسؤولون من البنتاغون والمخابرات الأميركية.

وبعد الإحاطة السرية دعا السناتور ليندسي غراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس ترمب، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس ترمب "ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف".

كما شدد غراهام على ضرورة الردع العسكري قائلاً: "أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكرياً، يجب أن يدفعوا ثمنا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبداً - وعلينا التفكير في الرد العسكري.. آمل أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم"، في إشارة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.