عطالله: محاولة تشويه العهد باطلة والرئيس عون خلص لبنان

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏رئيس ​الجمهورية​ خط أحمر ومحاولة تشويه عهده للقول إنه المسؤول عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة باطلة، فمعظم ال​لبنان​يين لم ينسوا بعد سنوات ​الفساد​ والمفسدين السابقة. ​ميشال عون​ هو خلاص لبنان وإن غرقت سفينته غرقنا جميعا، لكنه بحكمته وصلابته سينقذ البلاد. كلنا ثقة بك فخامة الرئيس".

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