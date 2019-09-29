عمران خان: سنواصل إسقاط قناع حكومة الهند الفاشية

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ أن بلاده "ستواصل إسقاط قناع حكومة رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ الفاشية التي تكره المسلمين في كافة المحافل"، مشيرًا الى أنه ”قد يمر علينا أوقات جيدة وأخرى سيئة، لكن يجب ألا نفقد الأمل أبدًا، فآذان وعيون ​كشمير​ متوجهة إليكم، وبإذن الله ستحصل كشمير على استقلالها".

وشدد على أنه "عندما تحارب دولة مسلحة نووية للنهاية فسيكون لذلك عواقب تتجاوز حدودها، هذا ليس تهديدًا لكم ولكنه تحذير، وإنني قلق للغاية حول الشكل الذي ستنتهي إليه المشكلة"، موضحًا أن "هذه المنظمة التي يؤمن بها مودي تسعى لإبادة المسلمين، وهذه الكراهية التي يحملها هي التي أودت بحياة الزعيم مهاتما ​غاندي​ عام 1948".

وأضاف "أنني تعلمت أثناء إقامتي في إنجلترا أنه لو تم حبس 8 ملايين حيوان لقامت ضجة هائلة، فما بالكم بـ 8 ملايين إنسان تحبسهم الهند منذ 55 يومًا في كشمير".

وفي 5 آب الماضي، ألغت ​الحكومة​ الهندية بنود المادة 370 من ​الدستور​، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“ الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

