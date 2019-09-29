أظهرت صورة نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تسببت عملية نقله من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع، بجدل في العراق.
وذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، التحق بوزارة الدفاع اليوم، وتم نشر التحاقه رسميا وفق السياقات المعتمدة في الوزارة".
وظهر الساعدي لأول مرة مع وزير الدفاع نجاح الشمري بعد الاتهامات التي وجهها له رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بـ"زيارة السفارات".
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، قد أعلن في وقت سابق، أنه لن يتراجع عن قرار نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، منتقدا ارتياد الضباط السفارات.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا تراجع عن نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي، وهو أخطأ بنقل ملفه إلى الإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع العراقية: التحاق الفريق عبد الوهاب الساعدي بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.