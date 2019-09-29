أعلنت خدمات الطوارئ اليونانية عن أن "اشتباكات اندلعت بين لاجئين والشرطة في أعقاب حريق شب في حاوية داخل مخيم مكتظ باللاجئين بجزيرة ليسبوس شرقي البلاد المقابلة لسواحل تركيا".
وأكدت وكالة أنباء أثينا، نقلاً عن مصادر بالشرطة "وفاة شخصين امرأة وطفل، بعد الحريق الذي شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية، اندلعت على أثره أعمال شغب.
وتواجه اليونان منذ أسابيع تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمهاجرين من تركيا. وكان ما يقرب من مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في عام 2015.
ووصل ما يزيد على 9000 شخص في شهر آب، وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين. ووصل إلى اليونان في أيلول الحالي ما يزيد على 8000 شخص.
كما حاول أتراك عبور الحدود إلى اليونان على مدى السنوات الماضية في أعقاب محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.
ولقي سبعة مواطنين أتراك، هم امرأتان وخمسة أطفال، حتفهم غرقا يوم الجمعة بعدما انقلب قاربهم قرب جزيرة تشيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين من المهاجرين في حريق بمخيم لاجئين باليونان واندلاع اشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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