إحباط تهريب أمبولات مخدرة مع طالب نيجيري بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد من الأمبولات المخدرة، أخفاها راكب نيجيري الجنسية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها للطلبة وتحقيق مكاسب مادية. وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبهت السلطات في طالب نيجيري، وبتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه تبين وجود 200 أمبول ترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته. قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي. ​

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