محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، إن الحريق الذي لحق بمحطة قطار الحرمين بمدينة جدة صباح اليوم تم السيطرة عليه بنسبة 75%.
ووجه المسئولون بوزارة الصحة بمدينة جدة دعوة بضرورة الابتعاد عن مكان الحريق، الذي أعلنت المملكة عن اندلاعه قبل تسع ساعات.
وأرجأت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي التحذير "خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان".
كانت المملكة أعلنت إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين.
وأسفر الحريق بحسب السلطات السعودية عن إصابة 5 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر بدأ منذ 9 ساعات.. السعودية تسيطر على 75% من حريق محطة قطار الحرمين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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