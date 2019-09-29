مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ برنامج المياه والإصحاح البيئي في الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ برنامج المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال المشروع ضخ 273,000 لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام الشخصي للخزانات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من جميع أحياء مديرية الخوخة، استفاد منه أكثر من 34,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

المستشفى الإسلامي الخيري

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتفقد المستشفى الإسلامي الخيري في مدينة يانجون بعد الانتهاء من أعمال تطويره بدعم من المركز، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماينمار سهل بن مصطفى عرقسوس ونائب مدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية المينمارية زارو تون، وأعضاء السلك الدبلوماسي في ميانمار، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

وشملت أعمال التطوير والتحديث غرفة العمليات، والمرافق الصحية، وتأمين سيارة إسعاف والمعدات الطبية اللازمة لها، وقسم غسيل الكلى، وعيادة النساء والولادة، وأقسام التنويم.

الإصحاح البيئي

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي مشروعا في إطار الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء، وجرى خلال المشروع توزيع 50 برميلا مخصصا للمخلفات. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

خدمات طبية

تواصل العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للنازحين في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع عيادة الباطنية 319 شخصا، وعيادة النساء 73 امرأة، وعيادة الطوارئ 273، وقسم تضميد الجروح 25، فيما قدم الفريق المتنقل العلاج لـ235 شخصا. كما أجرى 235 مريضا الفحص في قسم المختبر، وتلقى العلاج في قسم الرعاية الصحية 181 فردا، وصرفت الأدوية لـ664 مريضا. كما قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ106 مرضى بواقع 271 جلسة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في لبنان.

40 ألف رغيف

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، وذلك ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري. وجرى توزيع 28 ألف رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية.