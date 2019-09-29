الأونروا: دور سعودي داعم للاجئي فلسطين

وأكد أبو حسنة في تصريح له أن الدور السعودي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة مناطق العمليات يأتي في الطليعة، خاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشآت، وإصلاح عشرات المدارس في الأردن والضفة الغربية وغزة والقدس قبل بدء العام الدراسي.
وأشار أبو حسنه إلى أن العجز المالي للأونروا تراجع الآن إلى 89 مليون دولار بدلا من 120 مليونا، والذي كان قبل التعهدات الجديدة أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي، مما يتطلب جهدا استثنائيا خلال الأسابيع القادمة لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
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