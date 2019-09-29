دعم بحريني لمحاربة إرهاب مصر

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة، التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
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