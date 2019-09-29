ملك المغرب يقضي فترة راحة طبية بعد تعرضه لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد

أعلن الديوان الملكي بالمملكة المغربية، اليوم الأحد، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقضي فترة راحة طبية لبضعة أيام بعد تعرضه لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وذكر الديوان في بيان بثته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الطبيب الخاص لملك المغرب أوصى بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وأوضح البيان أن الملك محمد السادس كان قد قرر السفر إلى فرنسا، لتقديم التعازي إلى أسرة وأقارب الرئيس الأسبق الراحل جاك شيراك، مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير الحسن سيقوم بتمثيل الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل.

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