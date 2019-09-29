أمير الكويت يستقبل وزراء خليجيين بمقر إقامته بالولايات المتحدة

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ظهر اليوم الأحد وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وذلك في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اطمأن الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على صحة أمير الكويت الله وعلى نتائج الفحوصات الطيبة والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، مقدراً أمير البلاد هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي متمنياً لهم موفور الصحة وتمام العافية.

ومن جهته قدر أمير الكويت "هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي"، متمنيا لهم موفور الصحة وتمام العافية.

وأعلنت الكويت الاثنين الماضي 23 سبتمبر، عن بدأ التجهيزات لعودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد الجبري، وزير الدولة لشؤون الشباب رئیس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعیاد والمناسبات الوطنیة الكویتي، إنه "تم البدء في الاستعدادات للفعالیات والتغطیات الإعلامیة للعودة المیمونة لأمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الولایات المتحدة الأمریكیة بعد رحلة كان من ضمنھا فترة علاج".

وأضاف الجبري في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب اجتماع اللجنة أن "خطة الفعالیات روعي فیھا أن تكون معبرة عن فرحة أھل الكویت والمقیمین على أرضھا بعودة والد الجمیع وقائد مسیرتنا حفظه الله ورعاه" بعد أن مّن الله تعالى علیه بموفور الصحة وتمام العافیة".

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ولم تكشف الوكالة موعد عودة الأمير من الولايات المتحدة إلى الكويت.

والجمعة الماضية أرسل أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سلامه إلى شعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أثناء توديعه له.

وظهر الشيخ صباح بالثوب الكويتي حاسر الرأس أثناء تواجد الرئيس الغانم لتوديعه، حيث طلب منه إيصال سلامه إلى كل كويتي وكويتية.

بدوره، دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده، متوجها بالشكر إلى الأمير على مشاعره الطيبة تجاه الشعب الكويتي، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.