بحارة الداخلة يدخلون في حداد بعد غرق 11 من زملائهم في مركب صيد

دخل بحارة ميناء الداخلة، أمس السبت، في حداد، وقرروا عدم الإبحار، وذلك حزنا على الإحدى عشر بحارا، الذين فقدوا في حادث مركب الصيد، أول أمس الجمعة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن مراكب الصيد البحري أوقفت نشاطها حدادا على البحارة المفقودين، بالإضافة إلى إطلاق حملة لجمع مبالغ مالية من عند المراكب، لمؤازرة عائلات الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته، أن تجار السمك قرروا بدورهم تعليق أنشطتهم التجارية، أمس، ترحما على أرواح الضحايا، في انتظار العثور على باقي المفقودين، البالغ عددهم 6 .

وكانت خافرة الإنقاذ قد تسلمت، أول أمس، خمسة بحارة من إحدى السفن التابعة لدولة “بناما”، التي عملت على إنقاذهم، فيما تواصل السلطات المختصة عملية البحث عن المفقودين.

وكانت سواحل مدينة الداخلة قد شهدت، فجر أول أمس، فاجعة بعد غرق أحد مراكب الصيد الساحلي، والمسمى “الأخـوين”، والذي يتكون طاقمه من 16 بحارا.