منذ بداية 2019.. المغرب ينقذ 10700 شخص من عرض البحر

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن السلطات المغربية أنقذت، منذ بداية العام الجاري، ما يقارب 10700 شخص من عرض البحر، بإمكانياتها الخاصة.

وجمع لقاء، خلال الأسبوع الجاري، مسؤولين مغاربة، وإسبان على طاولة اللجنة المشتركة الدائمة للهجرة، التي يمثل المغرب فيها وفدا يرأسه الوالي، خالد الزروالي.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، نقلت تفاصيل اللقاء، فإن كاتبة الدولة الإسبانية “أنا بوتيليى” عبرت عن رضاها بمستوى الشراكة، التي باتت تجمع بلادها بالمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتزام بذلك.

ونقلت المصادر ذاتها، عن جهات رسمية، أن الشراكة المغربية الإسبانية في مجال الهجرة، مكنت من تقليص الهجرة غير الشرعية لإسبانيا بنسبة 46.9 في المائة، وقلصت الهجرة غير الشرعية لإسبانيا بحرا بنسبة 51,3 في المائة.

المسؤولة الإسبانية أشارت، في ذات اللقاء، إلى انخراط السلطات المغربية في استباق حالات الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط.