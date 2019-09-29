“سامسونغ” تطرح هاتفين جديدين.. يضم 4 كاميرات ومدة بطاريتيه تدوم 38 ساعة – التفاصيل

لأول مرة منذ 10 سنوات، طرحت شركة “سامسونغ” نسختين من هواتف “Samsung 10 note”، و”Samsung 10 note Plus”.

وكشف إدريس يونوس، المسؤول عن فريق التدريبات داخل شركة “سامسونغ”، في حديث مع “اليوم24″، أنه تم طرح هاتف بنسختين؛ هما NOTE 10، وNOTE10 PLUS، قصد إرضاء رغبة الشباب في التقاط الصور، والفيدوهات بطريقة احترافية عبر الهاتف عوض كاميرا احترافية، مع قوة بطارية، تستغرق ما بين 35 و38 ساعة.

ويتوفر هاتف NOTE10، حسب المتحدث ذاته، على 4 كاميرات، 3 كاميرات بارزة بشكل واضح، والرابعة تحت عدسة “فلاش”، وهي التي تُمكن من تجربة فيديوهات بالعمق “Video focus’، مع إمكانية تغيير الصور بطريقة احترافية، والألوان دون الحاجة إلى الحاسوب، أو برنامج “فوطوشوب”، كما أن عدسة كاميرا واحدة يمكن أن تفتح لـ123 درجة، ما يعطي صورة حقيقية لأن العين تفتح بـ120 درجة.

وطمأن يونوس مستعملي الهواتف، الذين تتعرض آلاتهم للكسر، وأوضح أن الهاتف الجديد يعتمد على تقنية “غوريا 6” تحميها من الخشود أيضا، دون الحاجة إلى زجاجة ثانية فوق الأصلية، وفي الخلفية تم استعمال ألمنيوم “7 آلاف” الذي يعتمد في صنع الطائرات، قوي لكن وزنه يظل خفيفا.

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من جهته، قال أيوب باسعيد، مدير الهواتف في شركة “سامسونغ”، إن سعر هاتف سامسونغ Note 10 8 جيغا هو أقل من 10 آلاف درهم، ونوت 10 بلوس، 10 جيغا بسعر 11.990 درهما.

وبخصوص الهواتف الأكثر مبيعا في الشركة، أوضح باسعيد، أنها الهواتف، التي يكون سعرها أقل من 6 آلاف درهم، مشددا على أن الشركة “سامسونج” من بين الشركات الوحيدة في العالم، التي تقدم ضمانا للزبائن لمدة 6 أشهر؛ الأولى في حال كسر شاشة الهاتف، وتم خفض السعر من 3600 درهم إلى 1800 بأزيد من النصف، ويتم حاليا أيضا العمل على خفض السعر أكثر، وتقديم ضمان لمدة أطول من 6 أشهر.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدد مستعملي هواتف “غلاغسي” في المغرب يُقدرون 25 مليون شخص، وأن السعر في أوربا مرتفع مقارنة مع المغرب.