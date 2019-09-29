واصل فريق المغرب التطواني، بدايته القوية في البطولة الاحترافية هذا الموسم، وتغلب مساء اليوم الأحد، على ضيفه نهضة الزمامرة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة.
وخلصت مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه ملعب سانية الرمل بتطوان، إلى التعادل دون أهداف.
ونجح الماط، في الفصل الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 77 من توقيع هدف الفوز الثمين، بواسطة اللاعب المهدي بلعروسي، مانحا فريقه فوزه الثالث على التوالي.
وعزز المغرب التطواني، تصدره لجدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، بفوزه على الجيش الملكي بهدفين نظيفين في الأسبوع الأول، وعودته بالنقاط الثلاث من مضيفه رجاء بني ملال في الجولة الماضية، قبل أن يضيف نهضة الزمامرة لقائمة ضحاياه.
كانت هذه تفاصيل خبر محققا العلامة الكاملة.. الماط يهزم الزمامرة ويواصل تصدره للبطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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