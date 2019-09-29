يخطط نجم كرة القدم العالمية البرتغالية “كريستيانو رونالدو” لتوسيع استثماراته في المغرب، حيث يدرس إمكانية إنشاء فندقين آخرين، إلى جانب فندقه في مراكش، المرتقب افتتاح أبوابه، مطلع السنة المقبلة.
وأفادت صحيفة “الأسبوع الصحفي”، في عددها الأخير، أن “رونالدو”، يخطط لإنشاء فندقين في مدينتي أكادير، وطنجة، ضمن قائمة سلسلة فنادق “Pestana CR7” العالمية.
وحرص “رونالدو” على التعامل برقي، وكرم مع عمال فندقه في مراكش، إذ خصص لهم هدايا، منها أحدية رياضية، إضافة إلى مبالغ مالية.
وتناقلت تقارير إعلامية أن “رونالدو” أعجب بأكل طباخ في فندقه في زيارته الأخيرة له، وشجعه بهدايا لمواصلة الاجتهاد في مهمته.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يخطط لتوسيع استثماراته في المغرب.. ويقدم هدايا لموظفي فندقه بمراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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