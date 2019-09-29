شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. غياب الجماهير من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بقطر والان مع التفاصيل

شهدت منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر، غياباً ملحوظاً للجماهير وإنخفاض مبيعات التذاكر أكثر مما كان متوقعاً .

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن قطر قد تلجأ إلى توزيع أعداد كبيرة من التذاكر المجانية للعمال الوافدين والأطفال، مع توفير خدمات نقل مجانية بواسطة حافلات لتشجيع المدعوين بالمجان على الحضور ومحاولة التغلب على أزمة عزوف الجماهير عن الحضور .

كما لجأ منظمو البطولة بالفعل إلى إغلاق القسم العلوي من مدرجات ستاد خليفة الدولي، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، في محاولة لتحسين المشهد على شاشات التلفزيون. ولكن لا تزال المدرجات تظهر شاغرة على الرغم من خفض السعة وأن أسعار تذاكر الدخول مخفضة بدرجة كبيرة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أخبرتها مصادرها، أنه تم بيع 50000 تذكرة فقط لكل الأيام العشرة لمنافسات البطولة التي بدأت يوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن المنظمين يحاولون جلب العمال الأجانب الوافدين والأطفال لكي يتم التغلب على أزمة ظهور المدرجات خاوية، على الرغم من أن تخفيض سعة الاستيعاب إلى أكثر من النصف، على شاشات قنوات التلفزيون حول العالم.

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وتتناقض تلك المواقف بشكل كبير مع حالة التفاؤل الذي روجت لها الجهة المنظمة عند بدء بيع التذاكر، حيث عبر المنظمون عن اعتقادهم بأنه سيكون إقبال كبير "من جميع أنحاء العالم".

وأقر متحدث باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF بأن مبيعات التذاكر ضئيلة للغاية، مشيرا إلى أنه لم يمكن توقع أن مقاطعة الدول العربية والخليجية لقطر ستجعل من المستحيل للمشجعين أن يقوموا بمشاهدة البطولة.

وبسؤاله عن إمكانية منح تذاكر مجانية، أضاف المتحدث: "من الجيد أن تحصل الجاليات الأجنبية في قطر على التذاكر. ونعتقد أنه ربما تلهم هذه الطريقة جيلًا جديدًا من المشجعين للاهتمام بهذه الرياضة".

ويشارك أكثر من 1800 رياضي من حوالي 150 دولة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة، على الرغم من أن قطر ليست من البلدان ذات السمعة الجيدة في مجال الرياضة بشكل عام.

ووعد المنظمون بمجموعة من الابتكارات لهذا الحدث، وتبين أنها مجرد تثبت عدد 2 كاميرا صغيرة الحجم عند كل منصة انطلاق لسباقات 100 متر لكي تظهر اللقطات الأولى لوجوه العدائين المتسابقين قبل سماع طلقة البداية وانطلاقهم للتسابق لحظة بدء السباق.

