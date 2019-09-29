شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي الوكيل المساعد الشيخ محمد بن جربوع الصيعري في وفاة "والدته" والان مع التفاصيل

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة لوكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن صالح بن جربوع الصيعري وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته" .

وعبر السيد المحافظ عن أحر التعازي باسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية للأخ الوكيل وأسرته بهذا المصاب الأليم .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون