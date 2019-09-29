احتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية

بيروت ـ د ب أ: احتج العشرات أمس في لبنان على تردي الاوضاع الاقتصادية، حيث قطع محتجون عددا من الطرق في مناطق شرق وجنوب لبنان. وانتقل عدد من المعتصمين الذين تجمعوا قبل ظهر أمس في وسط بيروت ، إلى عدد من شوارع العاصمة وقاموا بإغلاقها بالإطارات المشتعلة ، وأعادت القوى الأمنية فتحها ليقطعوها من جديد، وتعيد القوى الأمنية فتحها. وفي بلدة سعدنايل شرق لبنان أغلق عدد من المحتجين لبعض الوقت طريق عام سعدنايل تعلبايا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. وفي مدينة طرابلس شمال لبنان نفذ عشرات المواطنين مسيرة في أسواق المدينة مرددين هتافات ضد سياسة الحكومة الاقتصادية مطالبين بإسقاطها، وسط إجراءات أمنية لعناصر قوى الأمن الداخلي. وفي مدينة صيدا ( جنوب لبنان) نفذ عشرات المواطنين تظاهرة شعبية انطلقت من ساحة الشهداء في صيدا وجالت شوارع المدينة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان مئات اللبنانيين نفذوا اعتصاماً في ساحة الشهداء في وسط بيروت تلبية لدعوات من بعض مجموعات الحراك المدني، ورددوا هتافات تعبر عن استيائهم من الوضع الاقتصادي الحالي. وطالب المعتصمون الطبقة السياسية بالتنحي ” والعودة إلى بيوتهم” ، كما طالبوا بمحاسبة الفاسدين. وحاولت مجموعة من المعتصمين الدخول إلى ساحة المجلس النيابي، كما حاولوا التجمع أمام السراي الحكومي وسط إجراءات أمنية مشددة، عملت على منع المعتصمين من الدخول .