بالوثيقة.. مجلس بغداد يصدر توجيهات بشأن المولدات الاهلية بالعاصمة

اصدر مجلس محافظة بغداد، الاحد، توجيهات بشأن عمل المولدات الاهلية في العاصمة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت الخليج 365، عليها فأنه "تقرر تحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية لاشهر (تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول) بواقع ستة الاف دينار للتشغيل من الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة الواحدة ليلا، وتسعة الاف دينار للتشغيل 24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

كما جاء في الوثيقة الصادرة من رئيس مجلس بغداد رياض العضاض انه "سيتم محاسبة المخالفين لهذه التوجيهات"، مطالبة "الجهات الامنية الماسكة للارض في كافة المناطق للمساهمة في عملية المتابعة".

Advertisements