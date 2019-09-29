التربية تكشف عن تعاون مع الداخلية لإعادة الاطفال المتسربين بمقاعد الدراسة

كشفت وزارة التربية، الاحد، عن وجود تعاون مع نظيرتها في الداخلية لإعادة الاطفال المتسربين الى مقاعد الدراسة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك تعاون مشترك مع نظيرتها في الداخلية الشرطة المجتمعية والاحداث بضرورة متابعة الأطفال المتسربين واعادتهم الى مقاعد الدراسة في المديريات العامة للتربية للمحافظات كافة".

Advertisements

واضافت ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي أصدرت جملة من التوجيهات منها تخصيص اليوم الاول في العام الدراسي الجديد للاحتفال من خلال القاء الكلمات من قبل مدير المدرسة والمرشد التربوي، بالإضافة الى اصطحاب التلاميذ الجدد بجولات داخل المدرسة لتعريفهم ببناية المدرسة وصفوفها ومفاصلها، والتنسيق مع المراكز الصحية بغية توعيتهم بالجوانب الصحية والبيئية للمحافظة على سلامتهم الجسمانية، علاوة على ذلك الايعاز الى المديريات بتحديد الطاقة الاستيعابية لرياض الاطفال وعدد الحصص المقررة لهم، مع عدم جواز قبول التلاميذ بصيغة مستمع".

وتابع ان "التوجيهات تضمنت إقامة ورش عمل مختلفة لمسؤولي شعب الادارات المدرسية من اجل الارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي في البلاد".