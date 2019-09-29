التحاق عبد الوهاب الساعدي الى وزارة الدفاع

اعلنت وزارة الدفاع، الاحد، عن التحاق عبد الوهاب الساعدي الى وزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي التحق الى وزارة الدفاع اليوم الاحد ٢٩ أيلول ٢٠١٩".

واضاف انه "تم نشر التحاقه رسمياً وفق السياقات المعتمدة في الوزارة".

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واكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، انه لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة.

وأفاد مصدر امني، اول امس الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما نفى الساعدي الانباء بشأن مغادرته العراق وتوجهه الى تركيا.