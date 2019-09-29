لبنان.. اصابة ضابط وثلاثة عناصر شرطة خلال تظاهرات في بيروت

اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، الاحد، عن اصابة ضابط وثلاثة عناصر شرطة خلال تظاهرات في العاصمة بيروت. وقالت الوكالة في خبر لها تابعتها الخليج 365، إن "ضابطاً برتبة ملازم اول و3 عناصر من قوى الامن الداخلي اصيبوا بجروح في خلال قيامهم بضبط الامن في التظاهرات التي حصلت في بيروت اليوم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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