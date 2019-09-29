الخارجية: عملية السطو التي تعرضت لها سفارتنا بالبرازيل لم تشهد سرقة أي مبلغ او وثائق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل فجر يوم الجمعة الماضي، لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مُهمة".

وأضافت أن "وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، وعمل السفارة أستُئنف بشكل طبيعي والسُلطات البرازيلية أمنّت الموقع المُحيط بالسفارة"، مؤكدة أنه "مازالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".