الخارجية: عملية السطو التي تعرضت لها سفارتنا بالبرازيل لم تشهد سرقة أي مبلغ او وثائق

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، أن عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي او وثائق مهمة.
وأضافت أن "وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، وعمل السفارة أستُئنف بشكل طبيعي والسُلطات البرازيلية أمنّت الموقع المُحيط بالسفارة"، مؤكدة أنه "مازالت الإجراءات مستمرة قيد التحقيق، وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت، مساء اليوم الاحد، خبراً يفيد بتعرض السفارة العراقية في البرازيل لعملية سطو مسلح وسرقة قاصة حديدية مع محتوياتها.
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