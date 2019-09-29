عضو بمجلس الديوانية: من صوت للمحافظ المقال كانوا مسلوبي الإرادة

وقال الجبوري خلال حديثه في برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "هناك قانون حدد ورسم عمل مجالس المحافظات".

وأضاف أن "المرشحين لمنصب المحافظ كانوا 12 شخصاً، ولم تتلى السير الذاتية لجميع المرشحين ما عدا الشعلان"، مبيناً أن "جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان كانت غير قانونية".



وأوضح الجبوري، أن "الـ 19 عضواً الذين صوتوا للشعلان كانوا مسلوبي الإرادة"، مشيراً إلى أن "أداء زهير الشعلان خلال 45 يوماً كان جيداً".

وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".

