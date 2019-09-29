عدوانية إيران ونشر صفقة القرن.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 29 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: الجبير: استرضاء إيران غذى سلوكها العدواني، وقيادي بحزب أردوغان: محاكمات أتباع "غولن" غير قانونية، فرنسا توسع تحقيقات الاغتصاب مع حفيد البنا.. ضحيتان جديدتان، والسفير الأمريكي بإسرائيل: سننشر "صفقة القرن" قبل نهاية 2019، وقرقاش: قطر تعوض قلة الاهتمام الدولي بأزمتها عبر اليمن، ومسؤول عراقي يكشف عن مخطط إيران للسيطرة على الجيش.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: حزب مستشار النمسا السابق يتصدر البرلمان.. واليمين يتراجع، واستطلاع: ثلثا الأمريكيين يرون "مشكلة كبيرة" بتسريبات ترامب، ومحتجز سابق لدى إيران يفند مزاعم حزب الله اللبناني، وجونسون يتمسك بمنصبه.. ويتعهد بإتمام بريكست، وعبدالعزيز الفغم.. استشهاد الظل الأمين للعاهل السعودي، واستطلاع رأي: 67% من الشباب العربي يرون في إيران عدوا لبلدانهم، ثاني أكبر حزب داعم لبوتفليقة يقدم مرشحا للرئاسة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: رعب في إيران من هجمات إلكترونية على منشآت نفطية، وتصاعد الخلاف الأمريكي الصيني.. شرخ "كبير" يهدد اقتصاد العالم، و4 مليارات دولار.. السعودية أكبر مانح فردي لحكومة فلسطين، والاتفاق الأمريكي-الياباني.. طريق طويل للمفاوضات التجارية الثنائية، وولاية "ألاباما" الأمريكية تطرح فرص استثمار أمام شركات إماراتية.

وإلى الملاعب تجدون: كاريكاتير.. مصير كوتينيو ينتظر جريزمان بعد إبعاده عن منطقته المفضلة.

وفي الفن تقرأون: ليوناردو دي كابريو يدعم مظاهرات المناخ: انتهى وقت التقاعس.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الثقافية والصحية والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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